Общество 13 декабря 2025 11:33

Минниханов поручил провести новогодние мероприятия на высоком уровне

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов организовать праздничное оформление общественных пространств и обеспечить безопасность проводимых на них мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Следует организовать мероприятия для всех категорий граждан, в том числе с акцентом на семейный отдых. Создать условия для массовых занятий спортом на открытом воздухе, обеспечить работу пришкольных и стационарных лагерей, других учреждений социальной сферы… Поручаю руководителям муниципальных образований провести их на высоком уровне», – сказал Минниханов.

При этом Раис РТ отметил, что особенное внимание стоит уделить семьям бойцов СВО, многодетным семьям, а также дети-сиротам и имеющим ограничения по здоровью.

