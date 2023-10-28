Минниханов поручил провести на высоком уровне мероприятия в честь Дня народного единства

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил руководителям городов и районов обеспечить проведение торжественных мероприятий в честь Дня народного единства на высоком организационном уровне. Об этом он заявил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

«На следующей неделе, 4 ноября, в нашей стране будет отмечаться День народного единства. Он имеет важное историческое значение. 411 лет назад многонациональное народное ополчение освободило Москву от польских интервентов», – сказал Раис РТ.

Он подчеркнул, что сегодня этот праздник символизирует сплоченность жителей республики и страны в борьбе за свободу и независимость России, отражает этнокультурное многообразие и единство народов, проживающих в РФ.

Во всех городах и районах республики планируется организовать торжественные мероприятия. Также экспозиция РТ будет представлена на выставке-форуме «Россия», которая откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября. А 3 ноября в «Казань Экспо» пройдет гала-концерт этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан. Россия».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов сообщал, что в рамках международной выставки-форума республика проведет мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего».