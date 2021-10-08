Минниханов поручил провести на самом высоком уровне 50 крупных соревнований в 2022 году

Проведение в Татарстане крупных спортивных мероприятий способствует популяризации здорового образа жизни, поэтому они должны проводиться на самом высоком уровне. Такую задачу поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«В будущем году Татарстан примет 50 крупных соревнований, среди которых 15 международных. Задача — провести их на самом высоком уровне. Также следует продолжить заявочную кампанию по проведению в республике крупнейших спортивных мероприятий», — сказал Минниханов.

В своем выступлении Президент РТ отметил татарстанских спортсменов, которые добились высоких результатов на Олимпиаде в Токио. Напомним, золото в фехтовании завоевала Марта Мартьянова, Александр Красных получил серебро в плавании, медали такого же достоинства в волейболе завоевали Максим Михайлов, Артем Вольвич и Валентин Голубев.

«Сегодня в зале — наш пловец Александр Красных. Александр, в вашем лице хочу сказать спасибо всем спортсменам за труд и высокие результаты! Ваши успехи — это лучшая мотивация для юных спортсменов», — отметил руководитель республики.

Рустам Минниханов напомнил, что в Татарстане созданы все условия для занятий физкультурой и спортом, действуют свыше 11 тыс. объектов.

«К сожалению, далеко не все они эффективно используются. В ряде районов, где обеспеченность населения спортивными объектами выше 100%, доля занимающихся физкультурой и спортом ниже среднереспубликанских значений. Это Верхнеуслонский, Ютазинский, Актанышский, Новошешминский, Тюлячинский, Тетюшский, Черемшанский, Камско-Устьинский и Бавлинский районы. Наша задача — привлекать на спортивные объекты как можно больше граждан, прежде всего детей», — поставил задачу Президент РТ.