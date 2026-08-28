Минниханов поручил провести мероприятия ко Дню Татарстана на высоком уровне

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал организаторов и глав городов и районов республики провести праздничные мероприятия ко Дню Республики на высоком уровне. Об этом он заявил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

День Республики Татарстан отмечается 30 августа. По словам Минниханова, этот праздник объединяет все поколения уроженцев и жителей региона.

Праздничные мероприятия пройдут во всех городах и районах республики. В их рамках запланировано открытие новых и модернизированных объектов социальной сферы, дорожной и коммунальной инфраструктуры, а также общественных пространств.

Кроме того, состоится чествование ветеранов, тружеников, заслуженных деятелей, лауреатов Доски почета и защитников Отечества. Для жителей организуют выступления творческих коллективов.

«Организаторам, главам городов и районов необходимо провести праздничные мероприятия на высоком организационном уровне. Совместно с правоохранительными органами следует предусмотреть все меры безопасности», – отметил Рустам Минниханов.