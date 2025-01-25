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Общество 25 января 2025 11:22

Минниханов поручил провести форум «Малая Родина – сила России» в Казани на высоком уровне

Раис РТ Рустам Минниханов поручил провести региональный день форума «Малая Родина – сила России» в Казани на высоком организационном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

«Поручаю оргкомитету обеспечить проведение мероприятия на самом высоком уровне», – сказал Минниханов.

Мероприятие пройдет в Казани с 29 по 30 января. Участники форума планируют обсудить стратегии, которые направлены на повышение качества жизни в городах и поселках.

В работе форума ожидается участие 460 представителей муниципального сообщества, членов федеральной проектной команды, 220 делегатов из городов и районов РТ.

#Рустам Минниханов #Раис Республики Татарстан
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