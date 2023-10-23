Минниханов поручил проверить районы, допустившие снижение платежей по НДФЛ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить работу по легализации «теневой» заработной платы. Об этом руководитель РТ заявил на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики.

Особое внимание, по его словам, важно уделить районам, допустившим снижение платежей по НДФЛ, — в текущем году такая ситуация отмечена в Новошешминском и Апастовском районах.

Также Рустам Минниханов обратил внимание на снижение поступлений по налогу на прибыль. Он поручил организовать постоянный мониторинг ситуации на предприятиях, включающий прогнозы на перспективу, а также вместе с производителями изучить финансовые результаты и обсудить необходимые меры поддержки. При этом Минфин РТ, Минэкономики РТ и налоговая служба должны координировать свои действия, чтобы обеспечить качественное и равномерное исполнение бюджета.

Раис РТ призвал к строгому соблюдению всех запланированных показателей по инвестпроектам и уплате налогов резидентами индустриальных парков. «Это наш резерв роста», — подчеркнул он.

Помимо этого, особое внимание Минниханов поручил уделить освоению федеральных средств, в частности на национальные проекты. За 9 месяцев 2023 средства освоены более чем на 71%. «Все параметры, заложенные в соглашениях с федеральным центром, должны быть достигнуты. Кроме того, необходимо продолжать работу с федеральными органами по включению мероприятий республики в госпрограммы и национальные проекты для их софинансирования в следующем году», — подытожил он.