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Общество 28 сентября 2026 11:18

Минниханов поручил проработать вопрос продления навигации на Волге и Каме

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Провести инвентаризацию причальной инфраструктуры и разработать план по ее реконструкции, строительству и капремонту поручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«Для развития речных грузоперевозок поручаю Министерству транспорта провести полную инвентаризацию причальной инфраструктуры и разработать план по ее реконструкции, строительству и капремонту», – сказал он.

Минниханов также поручил привести в порядок судовые ходы и причалы под судоклассы «река-море», обеспечив выход на внешние рынки, совместно с перевозчиками разработать механизм гибкой тарифной политики мультимодальных перевозок «вода», «железная дорога», «автотранспорт», а также совместно проработать вопрос продления навигации в акваториях Волжского и Камского бассейнов.

#ПосланиеМинниханова2026
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