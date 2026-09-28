Минниханов поручил проработать вопрос продления навигации на Волге и Каме

Провести инвентаризацию причальной инфраструктуры и разработать план по ее реконструкции, строительству и капремонту поручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«Для развития речных грузоперевозок поручаю Министерству транспорта провести полную инвентаризацию причальной инфраструктуры и разработать план по ее реконструкции, строительству и капремонту», – сказал он.

Минниханов также поручил привести в порядок судовые ходы и причалы под судоклассы «река-море», обеспечив выход на внешние рынки, совместно с перевозчиками разработать механизм гибкой тарифной политики мультимодальных перевозок «вода», «железная дорога», «автотранспорт», а также совместно проработать вопрос продления навигации в акваториях Волжского и Камского бассейнов.