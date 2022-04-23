Минниханов поручил проработать план поддержки системообразующих предприятий Татарстана

В условиях санкций огромная роль отводится системообразующим предприятиям России. В Татарстане имеется 58 таких организаций, для каждой из которых необходимо разработать план поддержки для обеспечения бесперебойной работы. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал Президент республики Рустам Минниханов.

Совместно с предприятиями отраслевым министерствам необходимо оценить существующие риски, а также максимально задействовать федеральные и республиканские меры поддержки.

Особое внимание, подчеркнул Рустам Минниханов, необходимо уделить сохранению рабочих мест.

Ужесточение санкций Запада началось после 24 февраля, когда Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.