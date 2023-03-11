Минниханов поручил профильным службам подготовиться к весенним паводкам

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил усилить контроль за уборкой наледи с крыш и подготовиться к весенним паводкам. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов напомнил, что с приходом весны стали актуальны сезонные вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан. В первую очередь это уборка снега и наледи с крыш многоквартирных домов и других зданий. Каждый год из-за схода снега травмируются люди, в том числе дети. Кроме того, получают повреждения автомобили.

По словам Раиса РТ, с начала календарной весны система «Инцидент менеджмент» зафиксировала кратный рост обращений, посвященных этой теме. Если в феврале в социальных сетях было размещено 25 таких сообщений, то за десять дней марта — уже 83. Наиболее часто на соответствующую проблему жалуются жители Бугульминского, Бавлинского, Лениногорского и Зеленодольского районов.

В частности, два серьезных происшествия произошли в Бугульме: 5 марта трое местных жителей едва не стали жертвами схода снежной массы, а 9 марта кусок льда упал на 11-летнего мальчика.

«Есть собственники, они отвечают за это дело. Эти происшествия — следствие безответственного, халатного отношения собственников к обязательствам по содержанию объектов, а также недостаточного контроля со стороны местных администраций и надзорных органов», — прокомментировал эти инциденты Минниханов.

Помимо этого, в период наступающего весеннего половодья имеется вероятность подтопления объектов дорожной инфраструктуры, мостов, отдельных населенных пунктов и микрорайонов, заметил Раис Татарстана. В связи с этим он поручил Миндортрансу РТ обеспечить своевременную расчистку водопропускных труб и подмостовых пространств.

«Главам муниципалитетов совместно с подразделениями МЧС необходимо обеспечить готовность техники и ресурсов для предупреждения и ликвидации подтоплений. При необходимости — организовать места для временного размещения жителей из зон подтопления», — добавил Рустам Минниханов и потребовал принять меры по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.