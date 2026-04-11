Минниханов поручил профильным службам обеспечить порядок в храмах на Пасху

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства республики дал ряд поручений, в том числе связанных с предстоящим празднованием Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Он отметил, что 12 апреля православные верующие отмечают один из главных христианских праздников, и поздравил их с этим событием.

По его словам, в храмах республики традиционно ожидается большое количество прихожан на пасхальных богослужениях, в связи с чем профильным службам необходимо усилить меры безопасности. Речь идет, в частности, о пожарной безопасности и обеспечении общественного порядка в культовых объектах и на прилегающих территориях.

Минниханов также напомнил, что в этот же день отмечается День космонавтики. По всей стране в эти дни проходит первая российская Неделя космоса, приуроченная к 65-летию полета Юрия Гагарина.

Он сообщил, что в республике проводится «Декада Гагарина в Татарстане», включающая образовательные и культурные мероприятия, посвященные космической тематике, прежде всего для молодежи. По его словам, Татарстан внес значительный вклад в развитие советской космической программы: в Казани работали ведущие конструкторы Сергей Королев и Валентин Глушко, а в КАИ была создана первая в стране вузовская кафедра реактивных двигателей. Кроме того, предприятия республики выпускали узлы и агрегаты для космической отрасли.

Отдельно он отметил, что выпускником Казанского авиационного института был главный конструктор многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран» и ракетного комплекса «Энергия» Борис Губанов.

Также среди уроженцев Татарстана – Герой России, летчик-космонавт Сергей Рыжиков, который в декабре прошлого года завершил свой третий длительный космический полет. Он родился в Бугульме.