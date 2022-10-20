Минниханов поручил продолжить работу по увековечению памяти защитников Отечества

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить работу в республике по увековечиванию памяти защитников Отечества, включая героев специальной военной операции на Украине. Об этом руководитель республики сообщил в ежегодном послании Госсовету РТ.

«Правительству республики, главам муниципальных образований необходимо продолжить работу по увековечению памяти всех защитников Отечества, включая участников специальной военной операции», — сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что в России для увековечения памяти о трудовом подвиге и самоотверженности работников тыла во время Великой Отечественной войны учреждено республиканское звание «Предприятие трудовой доблести 1941— 45х годов». Этой высокой награды удостоились 17 предприятий Татарстана.

«Сохранение славных традиций победы имеет огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. На это должна быть направлена деятельность всех учреждений образования и культуры. Особая роль в данной работе отводится центрам военно-патриотического воспитания „Авангард“, военно-патриотическим клубам, детским и молодежным объединениям. Поручаю Республиканскому координационному совету по патриотическому воспитанию обеспечить методическое сопровождение данной деятельности», — поставил задачу Минниханов.

Президент РТ также предложил уделить особое внимание расширению корпуса «Волонтеров Победы» и в целом развитию добровольчества.

«Именно добрые, созидательные дела для страны и ее жителей лежат в основе формирования патриотических установок у нашей молодежи», — подчеркнул руководитель республики.