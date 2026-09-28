Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить планомерную работу по развитию IT-инфраструктуры. Об этом руководитель республики заявил в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

«Цифровизация и искусственный интеллект революционным образом влияют на все направления нашей жизнедеятельности – экономику, госуправление, социальную и культурную сферы. Задача органов власти – идти в ногу со временем, постоянно повышать свои компетенции и максимально эффективно использовать новые инструменты в работе», – сказал он.

Минниханов напомнил, что в дополнение к программе прорывных IT-решений, запущенной в Татарстане в прошлом году, принята пятилетняя республиканская программа по развитию искусственного интеллекта. Она направлена на подготовку кадров, научные исследования, а также создание инфраструктуры для вычислительных мощностей.

«Особое внимание в обеих программах уделено приоритетным проектам в социальных отраслях, в том числе в здравоохранении и образовании», – подчеркнул Раис РТ.