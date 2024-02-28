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Минниханов поручил проанализировать ситуацию с низкими результатами ЕГЭ в Казани
В некоторых школах Казани средние результаты ЕГЭ оказались ниже средних по Татарстану. Обеспокоенность этим выразил Раис республики Рустам Минниханов в ходе XXVIII сессии Казанской городской Думы IV созыва.
«Казань всегда должна быть примером. Вы должны проанализировать ситуацию, профессиональный состав этих школ посмотреть. В Казани [есть] все условия!» — дал он поручение мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину.
В пример для всей республики по качеству образования Минниханов поставил казанские лицеи №131 и им. Лобачевского, а также IT-лицей КФУ.
Также руководитель республики подчеркнул необходимость создания в школах условий для изучения родных языков. Этим должны заниматься не только исполнительные органы власти, но и депутатский корпус.
«Я считаю, что знание языка никому еще в жизни не повредило», — заключил Раис Татарстана.
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