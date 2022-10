Минниханов поручил привлечь компании Татарстана к сотрудничеству с IT-парком Ташкента

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил IT- парк в городе Ташкент, который открылся три года назад. Ему рассказали о концепции парка и планах по дальнейшему его развитии.

В парке планируется развитие программы бизнес-инкубации, венчурного финансирования, что поможет запуску перспективных IT -компаний. На территории комплекса будут открыты коворкинг-центр, IT- академия, IT -лаборатория и отель. По всему Узбекистану откроются филиалы для развития IT -предпринимательства в регионах.

Минниханов дал поручение изучить опыт и возможности IT-парка и привлечь к сотрудничеству татарстанские компании, сообщает пресс-служба Президента РТ.