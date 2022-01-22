Минниханов поручил привлечь дополнительную технику к очистке дворов от снега

В последнюю неделю на Татарстан выпало много снега, что осложнило ситуацию на дорогах. В связи с этим Президент республики Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега как на магистральных сетях, так и во дворах жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Текущая неделя была богата обильными осадками. Снегопады привели к ухудшению качества содержания дорог как на магистральных сетях, так и в населенных пунктах. Количество жалоб от граждан в соцсетях выросло в пять раз. Более 50% всех сообщений — это уборка снега», — подчеркнул Президент РТ.

По его словам, большая часть обращений касается Елабужского и Пестречинского районов, а также крупных городов, таких как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, Альметьевск.

Минниханов отметил, что, несмотря на важность оперативной очистки магистральных сетей, необходимо не забывать о дорогах во дворах домов. От их доступности зависит возможность проезда спецтехники МЧС, санитарного транспорта, школьных маршрутов.

«Минтрансу при необходимости следует задействовать технику, которая есть у наших дорожников. Их тоже нужно привлекать», — сказал он.