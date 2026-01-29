Минниханов поручил принять программу развития ИИ в Татарстане до 2030 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил заместителю Премьер-министра РТ – руководителю Аппарата Кабинета министров РТ Шамилю Гафарову принять республиканскую программу развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года. Это случилось на заседании итоговой коллегии Минцифры республики в IT-парке им. Башира Рамеева.

«Программу по развитию искусственного интеллекта по республике до 2030 года мы в первом квартале должны принять. Где только мы сейчас не используем [ИИ]: в здравоохранении, в архивных делах, в строительном комплексе. Это огромный ресурс, который очень важен. В целом цифровая организация образования, социальной сферы, строительства, агропромышленного комплекса – это очень важные направления. Шамиль Хамитович, давайте эту работу будем и дальше проводить», – обратился Минниханов к Гафарову.

Раис РТ добавил, что под все поставленные задачи нужны обученные, подготовленные люди, и подготовку кадров тоже нужно взять в работу.