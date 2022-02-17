Президент Татарстана поручил принять меры по снижению налоговой задолженности

Министерствам и ведомствам республики необходимо детально проанализировать причины налоговой задолженности предприятий, поскольку это резерв для формирования бюджета и развития республики. Такую задачу поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минэкономики РТ.

«Не могу не обратить внимание на наш резерв: на 1 января текущего года мы имеем 8,5 млрд рублей задолженности предприятий по налогам. Отраслевым министерствам совместно с Минфином, Минэкономики, налоговыми органами и муниципалитетами следует разобраться с ситуацией по каждому из предприятий-должников и принять все необходимые меры. Эти средства – этот тот ресурс, который пойдет на инвестиции, решение задач нашей республики», – заметил руководитель Татарстана.

Одновременно он обратился к директорам и собственникам предприятий с предложением размещать производства на территории районов, где имеются свободные трудовые ресурсы, готовая инфраструктура для бизнеса.

«Размещение в муниципалитетах производств и реализация новых проектов позволит решить вопрос кадрового обеспечения и станет драйвером для развития районов», – подчеркнул руководитель республики.