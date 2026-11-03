Минниханов поручил пригласить страны ОИС на форум «ЭНЕРГОПРОМ» в 2027 году

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению в 2027 году Казанского международного электроэнергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ». В режиме видео-конференц-связи заседание провел министр энергетики России Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Согласно полученной информации, в 2027 году форум планируется провести с 31 марта по 2 апреля в МВЦ «Казань Экспо». В текущем году мероприятие впервые состоялось в федеральном статусе: в его деловой программе приняли участие более 70 ведущих отраслевых компаний из 17 регионов России, а также из Беларуси, Азербайджана и Киргизии, а число участников превысило 6 тысяч человек.

В своем выступлении Минниханов отметил, что в 2027 году необходимо пригласить на форум членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и представителей стран Центральной Азии. Раис республики поручил в ближайшее время составить дорожную карту по всем направлениям работы и разработать план мероприятий деловой программы.

«Вся энергетика работает на большую промышленность, поэтому примечательно, что в следующем году в организации будет задействован потенциал Министерства промышленности и торговли России», – сказал Минниханов.

Он выразил уверенность, что совместная работа позволит провести форум на высоком уровне и внести весомый вклад в устойчивое развитие энергетики страны.

Сергей Цивилев подчеркнул, что необходимо в течение месяца определить состав зарубежных участников и направить им приглашения. Он поддержал предложение о расширении международной повестки. Также министр обратил внимание на важность организации традиционного заседания комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Энергетика» в рамках форума.