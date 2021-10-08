Минниханов поручил Правительству РТ взять в работу наказы, поступившие в канун выборов

Результат думских выборов в Татарстане — это вотум доверия населения органам власти, мандат на продолжение курса социально-экономических преобразований. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«В ходе выборов поступило большое количество наказов и обращений татарстанцев по актуальным вопросам. Все они должны стать предметом особой заботы органов государственной и муниципальной власти. Поручаю Правительству и главам муниципальных образований организовать соответствующую работу», — сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что по итогам выборов представлять Татарстан в парламенте страны будут 15 депутатов.

«Это мощная команда профессионалов, работа которых — независимо от политических предпочтений — должна быть нацелена на продвижение интересов республики на федеральном уровне», — подчеркнул руководитель республики.