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Ру Тат
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8 октября 2021  11:04
Алексей Угаров

Минниханов поручил Правительству РТ взять в работу наказы, поступившие в канун выборов

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Результат думских выборов в Татарстане — это вотум доверия населения органам власти, мандат на продолжение курса социально-экономических преобразований. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ. 
«В ходе выборов поступило большое количество наказов и обращений татарстанцев по актуальным вопросам. Все они должны стать предметом особой заботы органов государственной и муниципальной власти. Поручаю Правительству и главам муниципальных образований организовать соответствующую работу», — сказал Минниханов. 
Президент РТ напомнил, что по итогам выборов представлять Татарстан в парламенте страны будут 15 депутатов. 
«Это мощная команда профессионалов, работа которых — независимо от политических предпочтений — должна быть нацелена на продвижение интересов республики на федеральном уровне», — подчеркнул руководитель республики.

#выборы #послание президента рт #рустам минниханов #Выборы 2021
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