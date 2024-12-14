Минниханов поручил повысить скорость уборки снега на улицах и во дворах в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Недавние снегопады в Татарстане вызвали рост обращений населения, связанных с несвоевременной уборкой территорий. Повысить качество и скорость расчистки проезжей части и пешеходных зон поручил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Он призвал глав муниципалитетов, профильных министерств и ведомств взять эту тему под личный контроль, а также повысить скорость реагирования на вопросы татарстанцев, связанные с расчисткой дорог. Еще один важный момент — мониторинг состояния крыш многоквартирных домов.

Так, после недавних снегопадов получено 575 жалоб от населения.

«Жители сообщали о задержках в уборке автодорог, что затрудняет движение транспорта, о росте аварийности, о снижении доступности общественного транспорта», — уточнил руководитель республики.

От уборки снега с тротуаров, подходов к социальным объектам и во дворах домов напрямую зависит безопасность и комфорт жителей республики. Поэтому данный вопрос требует особого внимания, продолжил он. Важно, чтобы темпы расчистки не снижались и в новогодние праздники.

«Эта тема должна быть на личном контроле каждого из руководителей. Необходимо своевременно реагировать на сигналы от граждан, обратить внимание на угрозы схода снега и наледи с крыш домов», — заявил Минниханов.