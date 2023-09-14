Минниханов поручил повысить контроль в сфере управления жилищным фондом

В зоне повышенного внимания Правительства РТ должна оставаться сфера управления жилищным фондом, заявил Раис республики Рустам Минниханов в своем послании Госсовету РТ. По его словам, на сегодняшний день к управляющим компаниям, их техоснащению и кадровому составу все еще остается очень много вопросов.

«По-прежнему остаются вопросы к управляющим компаниям, к их техническому оснащению и кадровому составу. Поручаю муниципалитетам, государственной жилищной инспекции обеспечить жесткий контроль за их деятельностью», — сказал глава республики.

Минниханов также поставил задачу Минстрою РТ проработать с федеральным центром вопрос совершенствования законодательства в части ужесточения лицензионных требований к управляющим компаниям. По словам руководителя региона, вопрос безопасности обслуживания внутридомового, внутриквартирного газового оборудования и систем вентиляции в регионе стоит очень остро.

«К сожалению, пока не все наши инициативы были поддержаны на федеральном уровне. Например, обязательная установка приточных клапанов на окна, газоанализаторов, увеличение ответственности за не допуск специалистов в квартиру и другие. Правительству республики следует продолжить работу с федеральными коллегами по данному вопросу», — подчеркнул он.