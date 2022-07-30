Минниханов поручил поощрить сельхозработников: «Мотивация должна быть серьезная»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил качественно и оперативно провести в этом году уборку урожая. Чтобы работа прошла в максимально сжатые сроки и без потерь, Минсельхозпрод РТ, главы районов и агропромышленных предприятий должны обеспечить достойную оплату труда работников и предусмотреть дополнительные меры поощрения передовиков полевых работ, заявил он на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

В некоторых районах уже приступили к обмолоту зерновых, отметил Минниханов. Всего в этом году необходимо убрать зерновые и зернобобовые на площади 1,5 млн га, масленичные культуры – 427 тыс. га, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президент РТ отметил, что на полях сформировался «достойный урожай», который нужно убрать. В сельхозпредприятиях республики будет задействовано 3 тыс. 417 единиц собственных зерноуборочных комбайнов. За последние три года в республике обновили 20% техники, закупив 635 новых комбайнов, в частности, в этом году предприятия получили 104 единицы техники, напомнил руководитель республики. «Кроме этого, надо работать по привлечению техники со стороны. Пока плановые цифры – 250 единиц», – добавил он.

Он также призвал подумать о поощрительных выплатах для работников отрасли. «Мотивация должна быть серьезная. Люди должны заработать. Мы за счет этого получим больше урожая. Труд комбайнера очень тяжелый. Необходимо организовать двухсменную работу механизаторов, обеспечить их своевременным горячим питанием», – заключил Минниханов.