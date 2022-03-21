Минниханов поручил помочь Татпотребсоюзу начать продажи на маркетплейсах
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил помочь потребительским обществам республики наладить продажи сельхозпродукции на крупнейших электронных площадках страны. Поручение руководитель республики озвучил во время встречи с предпринимателями.
«Сегодня марткетплейсы — это новый шанс. Но чтобы выйти на маркетплейсы, нужно соответствовать стандартам. Нам нужно развивать инфраструктуру потребительских обществ», — обратил внимание Минниханов.
Руководитель республики напомнил, что сам когда-то работал в системе потребкооперации. По его словам, у Татпотребсоюза есть большой потенциал для развития производства и реализации сельхозтоваров.
«Давайте будем работать, идея правильная», — подчеркнул Президент РТ.
Глава Минсельхоза Татарстана Марат Заббаров ответил, что возьмет вопрос под личный контроль. «В Казани у Татпотребсоюза есть две базы, мы этот вопрос проработаем, изучим, что для этого нужно», — заверил он.
По итогам 2021 года Татпотребсоюз заготовил продукции сельчан на 9,8 млрд с приростом 11% к прошлому году в действующих ценах. В целом закупки с одного сельского подворья составили более 35 тысяч рублей.