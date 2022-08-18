Минниханов поручил подумать над созданием производств и промпарков в Высокогорском районе

фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Высокогорский район. В рамках поездки он встретился с механизаторами ЗАО «Бирюли», облетел поля района и ознакомился с ходом уборочной кампании. Президента сопровождал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

В беседе руководитель РТ подчеркнул, что в районе необходимо создать дополнительные производства и промпарки, чтобы людям не приходилось ездить ради работы в город.

Рустаму Минниханову рассказали, что сейчас на полях района работают 57 комбайнов, убрано 47% площадей. Намолочено 2,5 млн тонн зерна.

В Высокогорском районе наблюдается небольшой спад поголовья КРС, по личным подсобным хозяйствам — на 180 голов. Президент Татарстана обратил внимание на важность заготовки кормов и создания кормоцентров, которые помогут сохранению поголовья.

Затем Рустам Минниханов вручил руководителям сельских поселений ключи от новых тракторов. Обладателями новой техники стали победители республиканского конкурса от Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ». Размер гранта составляет 1,5 млн рублей для сельских поселений и 2 млн — для поселков городского типа, которые не являются райцентрами.

Также Президент Татарстана осмотрел обновленный Дворец культуры в Бирюлях. После ремонта в одном здании расположились филиал районной детской школы искусств, библиотека, отделение ДЮСШ и аптека. Ему были представлены концепции развития отдельных территорий района, в частности музея Иске Казан и детского спортивно-оздоровительного лагеря «Дубъязы».

В заключение руководитель РТ осмотрел офис врача общей практики, обслуживающий 14 близлежащих населенных пунктов, в которых живут 4599 человек. Здание построено по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Татарстане.