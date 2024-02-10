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Минниханов поручил по всей РТ отметить 35-ю годовщину вывода войск из Афганистана
15 февраля в России отмечается 35-я годовщина вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В этот день памятные мероприятия должны быть проведены в каждом из муниципалитетов республики, подчеркнул на совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Руководитель республики сказал, что этот день посвящен памяти всех соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Родины. «Важно воспитывать молодежь на примерах мужества и героизма наших защитников», — добавил он.
Минниханов напомнил, что в Казани памятные мероприятия традиционно состоятся в парке Победы, у мемориала воинам-интернационалистам.
Памятные мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне во всех муниципальных образованиях. В них должно принять участие руководство районов, а также представители республиканского актива, поручил Раис Татарстана.
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