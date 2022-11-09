Минниханов поручил открыть еще один общественный пункт охраны в «Салават купере»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава МВД РФ по РТ Артем Хохорин посетили сегодня общественный пункт охраны на территории микрорайона «Салават купере». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Шесть участковых уполномоченных полиции, два инспектора по делам несовершеннолетних и два муниципальных служащих обеспечат охрану правопорядка в динамично развивающемся районе. Сейчас на территории жилого массива «Залесный» и ЖК «Салават купере» проживают свыше 27 тыс. человек. Ожидается, что в ближайшее время население микрорайона увеличится еще на 5 тыс. человек в связи со строительством 2-й очереди ЖК.

«Рустам Минниханов отметил важность обеспечения безопасности жителей интенсивно растущего микрорайона. Он поручил подобрать еще одно помещение для открытия дополнительного второго пункта охраны порядка», — говорится в сообщении пресс-службы.