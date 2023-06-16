Минниханов поручил организовать на достойном уровне мероприятия к Дню памяти и скорби

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил глава районов и всем ответственным на достойном уровне организовать в республике мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби 22 июня. Об этом он сказал на совещании в Доме Правительства РТ.

Руководитель республики подчеркнул, что сейчас как никогда важно не забывать о событиях Великой Отечественной войны, отдать память защитникам, боровшимся за свободу и независимость Родины.

«Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Она унесла жизни 27 млн человек. Важно не допустить искажения исторической правды», — напомнил он.