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Общество 16 июня 2023 20:22

Минниханов поручил организовать на достойном уровне мероприятия к Дню памяти и скорби

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил глава районов и всем ответственным на достойном уровне организовать в республике мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби 22 июня. Об этом он сказал на совещании в Доме Правительства РТ.

Руководитель республики подчеркнул, что сейчас как никогда важно не забывать о событиях Великой Отечественной войны, отдать память защитникам, боровшимся за свободу и независимость Родины.

«Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Она унесла жизни 27 млн человек. Важно не допустить искажения исторической правды», — напомнил он.

#Рустам Минниханов
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