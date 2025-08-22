Минниханов поручил организовать курсы по русскому языку для детей мигрантов

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать курсы по изучению русского языка для детей мигрантов. Об этом руководитель республики заявил на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.

«Для всех школьников и студентов, которые слабо владеют русским языком, необходимо обеспечить его изучение, организовать адаптационные курсы для мигрантов. Как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть? Он, что, виноват, что язык не знает? Выучит. Любой ребенок за три-четыре месяца выучит язык. Ничего страшного. Это же ребенок, он не виноват. Надо бережно к ним относиться», – сказал Раис РТ.

По его словам, сейчас в Татарстане обучаются более 3,1 тыс. школьников – детей мигрантов, а также свыше 22,4 тыс. иностранных студентов.

«Мы не можем без мигрантов – это наши трудовые ресурсы. Откуда мы их возьмем? И в большинстве они – законопослушные трудоспособные граждане. По этому вопросу надо работать системно», – подчеркнул Минниханов.

С этого года вступили в силу новые правила приема в школу детей иностранцев. Теперь при поступлении нужно подтвердить законность их нахождения на территории России и пройти тестирование на знание русского языка, напомнил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«За четыре месяца приемной кампании тестирование успешно прошли 151 из 173 заявившихся детей. Для подготовки к нему организованы интенсивные курсы по русскому языку. Эта работа будет продолжена», – сообщил он.