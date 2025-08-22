Минниханов поручил организовать курсы по русскому языку для детей мигрантов
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать курсы по изучению русского языка для детей мигрантов. Об этом руководитель республики заявил на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.
«Для всех школьников и студентов, которые слабо владеют русским языком, необходимо обеспечить его изучение, организовать адаптационные курсы для мигрантов. Как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть? Он, что, виноват, что язык не знает? Выучит. Любой ребенок за три-четыре месяца выучит язык. Ничего страшного. Это же ребенок, он не виноват. Надо бережно к ним относиться», – сказал Раис РТ.
По его словам, сейчас в Татарстане обучаются более 3,1 тыс. школьников – детей мигрантов, а также свыше 22,4 тыс. иностранных студентов.
«Мы не можем без мигрантов – это наши трудовые ресурсы. Откуда мы их возьмем? И в большинстве они – законопослушные трудоспособные граждане. По этому вопросу надо работать системно», – подчеркнул Минниханов.
С этого года вступили в силу новые правила приема в школу детей иностранцев. Теперь при поступлении нужно подтвердить законность их нахождения на территории России и пройти тестирование на знание русского языка, напомнил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«За четыре месяца приемной кампании тестирование успешно прошли 151 из 173 заявившихся детей. Для подготовки к нему организованы интенсивные курсы по русскому языку. Эта работа будет продолжена», – сообщил он.