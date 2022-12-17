Минниханов поручил организовать елки для детей мобилизованных на самом высоком уровне

Дети из семей мобилизованных татарстанцев приглашены на новогодние елки в Казанском Кремле и «Татнефть арене». Эти мероприятия нужно организовать на самом высоком уровне, начиная с безопасной и комфортной перевозки детей к месту праздника, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы пригласили на елку 22–24 декабря учащихся 1 — 4-х классов — на новогоднее представление на территории Казанского Кремля. А 25 декабря — учащиеся 5 — 11-х классов приглашены на республиканскую новогоднюю елку, которая пройдет в ледовом дворце „Татнефть Арена“ в Казани», — перечислил руководитель республики.

Выполнением поручений займутся Минкульт, Минмолодежи РТ, главы муниципальных районов, Миндортранс и Управление ГИБДД по РТ.

Кроме того, Минниханов напомнил о традиционной акции «Елка желаний» и предложил всем чиновникам и депутатам выполнить желания юных татарстанцев.

В зимние праздники в республике продолжится оздоровительная кампания для детей. Ожидается, что ею воспользуются около 13 тыс. детей и подростков. Принимать их будут 240 оздоровительных организаций Татарстана.

В заключение он поручил Минспорту РТ оценить техническое состояние крытых и открытых спортобъектов республики и исправить все обнаруженные недочеты. В праздники объекты должны работать бесперебойно и быть доступными для жителей, в том числе принимая новогодние мероприятия.