Минниханов поручил оперативно решить проблемы с освещением из-за роста ДТП с пешеходами

Фото: © «Татар-информ»

С приходом осени и сокращением светового дня в Татарстане острее встал вопрос с освещением. С начала сентября жители оставили 320 обращений по этой проблеме, кроме того, повысился процент ДТП с наездом на пешеходов. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Раис республики Рустам Минниханов.

«Все маршруты, которые ведут к детсадам, школам, спортивным, молодежным и социальным учреждениям должны быть освещены. Следует внимательно за этим следить», — подчеркнул он.

С поручением Раис обратился к администрациям городов и районов. Они должны усилить мониторинг основных магистралей, дорог и пешеходных переходов. «Поэтому пешеходный переход должен быть понятен, правильно обозначен и освещен», — добавил руководитель РТ.

Как сообщил вице-премьер РТ — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, ситуация с ДТП с участием пешеходов усугубляется осенью. Этой теме будет посвящено декабрьское заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того, в первые 10 дней сентября сотрудники Госавтоинспекции провели большую работу с первоклассниками — для них провели уроки по БДД, подарили светоотражающие элементы.