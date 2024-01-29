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Минниханов поручил обратить внимание прокуроров на расселение из аварийного жилья
Сегодня на расширенном заседании коллегии прокуратуры Татарстана Раис республики Рустам Минниханов поручил держать на контроле вопросы переселения граждан из аварийного жилья, реализации республиканской программы капремонта многоквартирных домов, а также восстановления коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Прокуратуре следует уделить особое внимание исполнению требований законодательства о надлежащем содержании объектов коммунальной инфраструктуры, о концессионных соглашениях, а также пресечению злоупотреблений со стороны уполномоченных органов власти, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов», – обратился Раис РТ к участникам заседания.
Подводя итоги 2023 года, Прокурор РТ Альберт Суяргулов сообщил, что практически по всем направлениям прокурорского надзора отмечается положительная динамика. Благодаря скоординированной работе прокуроров и органов власти завершено строительство всех долгостроев в республике, восстановлены права на жилье и компенсационные выплаты обманутых дольщиков.
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