Минниханов поручил обратить внимание прокуроров на расселение из аварийного жилья

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Сегодня на расширенном заседании коллегии прокуратуры Татарстана Раис республики Рустам Минниханов поручил держать на контроле вопросы переселения граждан из аварийного жилья, реализации республиканской программы капремонта многоквартирных домов, а также восстановления коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Прокуратуре следует уделить особое внимание исполнению требований законодательства о надлежащем содержании объектов коммунальной инфраструктуры, о концессионных соглашениях, а также пресечению злоупотреблений со стороны уполномоченных органов власти, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов», – обратился Раис РТ к участникам заседания.

Подводя итоги 2023 года, Прокурор РТ Альберт Суяргулов сообщил, что практически по всем направлениям прокурорского надзора отмечается положительная динамика. Благодаря скоординированной работе прокуроров и органов власти завершено строительство всех долгостроев в республике, восстановлены права на жилье и компенсационные выплаты обманутых дольщиков.