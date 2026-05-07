Минниханов поручил обеспечить ветеранам постоянную заботу и поддержку

Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны должна оставаться одной из приоритетных задач. Об этом на заседании республиканского оргкомитета по проведению мероприятий к 81-й годовщине Победы и Году воинской и трудовой доблести заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

За последние три года число ветеранов в республике сократилось почти вдвое – сегодня осталось всего 92 фронтовика, непосредственных участника войны, и 5534 ветерана.

«Наша первостепенная задача – сделать так, чтобы каждый ветеран войны круглосуточно чувствовал заботу и получал необходимую адресную помощь», – подчеркнул Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что все мероприятия, посвященные Дню Победы и Году трудовой доблести, должны пройти на самом высоком уровне. На контроле республики также остаются поручения российского организационного комитета, связанные с содержанием мемориалов, увековечением подвига тружеников тыла и реализацией просветительских проектов для молодежи.

Отдельное внимание, по словам Минниханова, следует уделить установке стелы в Зеленодольске – городе трудовой доблести.

Кроме того, татарстанский лидер указал на необходимость завершения ряда проектов по сохранению памяти о героях.