Минниханов поручил обеспечить теплом все школы и больницы Татарстана с 5 октября

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание в Доме Правительства республики и дал ряд поручений главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств. Встреча прошла по видеосвязи со всеми муниципальными районами. В ней также участвовали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и председатель Государственного Совета республики Фарид Абдулганиев, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Одной из тем совещания стал Международный день учителя, который отмечают 5 октября. Минниханов отметил, что этот праздник дает возможность поблагодарить педагогов и наставников за их труд. По его словам, в системе образования Татарстана работают почти 78 тыс. педагогических работников, в том числе 32 тыс. учителей.

В понедельник в Казани состоится республиканское чествование педагогов. Раис поручил главам муниципалитетов организовать праздничные мероприятия во всех районах и уделить особое внимание ветеранам педагогического труда.

Отдельно Минниханов остановился на подготовке к отопительному сезону. С 5 октября тепло должно поступить во все образовательные и медицинские учреждения республики. На момент совещания работали 84% котельных, к подготовке отопительной инфраструктуры приступили все муниципалитеты.

Раис поручил перевести аварийно-диспетчерские службы и ремонтные бригады на круглосуточный режим работы, создать запасы необходимых материально-технических ресурсов для устранения аварий и оперативно реагировать на каждое обращение жителей.

Кроме того, Минниханов распорядился обеспечить дорожную сеть противогололедными материалами. Он также призвал водителей заранее перестроиться на зимний стиль вождения.

Еще одной темой совещания стала пожарная безопасность при использовании нагревательных приборов. В прошлом отопительном сезоне в Татарстане произошло более 1,8 тыс. пожаров, в результате которых погибли 98 человек, еще 205 получили травмы.

По словам Минниханова, основная причина таких происшествий – нарушение правил технической эксплуатации оборудования. Он поручил провести с населением информационно-разъяснительную работу о безопасном использовании отопительных приборов и газового оборудования, а также о необходимости соблюдать требования к вентиляции.