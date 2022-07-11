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Ру Тат
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Общество
11 июля 2022  12:24

Минниханов поручил обеспечить безопасный отдых детей в лагерях

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В детских лагерях Татарстана завершилась первая смена. За ее время в пришкольных, палаточных и других лагерях республики отдохнули 86,5 тыс. детей, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов. 

Со стартом второй смены вновь встала необходимость обеспечить безопасность детей во время отдыха, в том числе в части соблюдения санитарных норм. 

«Важнейшая задача в организации летнего отдыха — обеспечение безопасности детей, в том числе строгое соблюдение санитарных норм», — сказал Рустам Минниханов. 

Задача возложена на руководство Роспотребнадзора, Министерство по делам молодежи и глав районов.

Планируется, что за вторую смену в лагерях Татарстана отдохнут более 23,5 тыс. детей.

#детские лагеря #детский отдых #Рустам Минниханов
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