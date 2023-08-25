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Минниханов поручил обеспечить безопасность жителей на праздновании Дня Республики
На предстоящих мероприятиях, посвященных Дню Республики Татарстан и города Казани, необходимо обеспечить безопасность. Такое поручение Раис РТ Рустам Минниханов дал на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
Основные торжества в честь предстоящего праздника запланированы на 29 и 30 августа.
«Все мероприятия должны пройти на самом высоком организационном уровне. Традиционно на праздничных площадках ожидается большое количество татарстанцев и гостей республики. Поэтому главная задача – обеспечить все меры безопасности», – приводит слова Минниханова его пресс-служба.
Также Раис РТ поблагодарил жителей республики, отметив, что благодаря их ежедневному труду Татарстан является одним из опорных регионов страны.
Напомним, в Казани за безопасностью жителей будут следить порядка 1,5 тысячи сотрудников полиции, войск нацгвардии, а также частных охранных предприятий. На площадках празднования организуют контрольно-пропускные пункты.
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