Минниханов поручил обеспечить безопасность жителей на праздновании Дня Республики

На предстоящих мероприятиях, посвященных Дню Республики Татарстан и города Казани, необходимо обеспечить безопасность. Такое поручение Раис РТ Рустам Минниханов дал на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Основные торжества в честь предстоящего праздника запланированы на 29 и 30 августа.

«Все мероприятия должны пройти на самом высоком организационном уровне. Традиционно на праздничных площадках ожидается большое количество татарстанцев и гостей республики. Поэтому главная задача – обеспечить все меры безопасности», – приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Также Раис РТ поблагодарил жителей республики, отметив, что благодаря их ежедневному труду Татарстан является одним из опорных регионов страны.

Напомним, в Казани за безопасностью жителей будут следить порядка 1,5 тысячи сотрудников полиции, войск нацгвардии, а также частных охранных предприятий. На площадках празднования организуют контрольно-пропускные пункты.