Минниханов поручил обеспечить безопасность во время религиозных обрядов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на еженедельном субботнем совещании в Доме Правительства РТ поручил обеспечить безопасность при проведении религиозных обрядов и богослужений в культовых объектах республики. Об этом сообщается на официальном сайте татарстанского лидера.

«Традиционно многие татарстанцы также присоединились к мусульманскому посту. Во всех мечетях республики в течение месяца Рамадан будут читаться дополнительные молитвы – таравих-намазы, во многих – проводиться ифтары. Также у православных верующих 3 марта начинается Великий пост», – напомнил Минниханов.

Он призвал руководителей религиозных организаций, глав муниципалитетов и правоохранительные органы объединить усилия для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка во время проведения мероприятий.