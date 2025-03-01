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Общество 1 марта 2025 11:08

Минниханов поручил обеспечить безопасность во время религиозных обрядов

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на еженедельном субботнем совещании в Доме Правительства РТ поручил обеспечить безопасность при проведении религиозных обрядов и богослужений в культовых объектах республики. Об этом сообщается на официальном сайте татарстанского лидера.

«Традиционно многие татарстанцы также присоединились к мусульманскому посту. Во всех мечетях республики в течение месяца Рамадан будут читаться дополнительные молитвы – таравих-намазы, во многих – проводиться ифтары. Также у православных верующих 3 марта начинается Великий пост», – напомнил Минниханов.

Он призвал руководителей религиозных организаций, глав муниципалитетов и правоохранительные органы объединить усилия для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка во время проведения мероприятий.

#Рустам Минниханов #рамадан #великий пост
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