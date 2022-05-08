Минниханов поручил обеспечить безопасность празднования 1100-летия принятия ислама

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание республиканского оргкомитета по подготовке и празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. На мероприятии руководитель РТ поручил обеспечить безопасность людей во время праздничных мероприятий, приуроченных к этому событию. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что столь важное для Татарстана и всего исламского мира событие отмечается на государственном уровне по поручению Президента России Владимира Путина. На это время в Татарстане и других регионах страны запланирован ряд крупных мероприятий.

Чтобы празднование прошло на высоком уровне, необходимо уделить особое внимание безопасности граждан, в том числе обеспечить общественный порядок и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, подчеркнул Президент РТ.

По словам вице-премьера РТ Василя Шайхразиева, в федеральном и республиканском планах мероприятий, приуроченных к событию, содержится 150 пунктов, причем основные торжества пройдут в период с 19 по 21 мая. Это в том числе XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», форум татарских религиозных деятелей, церемония закладки Соборной мечети Казани, а также праздничные торжества «Изге Болгар жыены».

Он подчеркнул, что подготовка к празднованию почти завершена.

Участниками заседания, помимо Президента Татарстана, стали Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, а также главы министерств и ведомств, муниципальных образований РТ.