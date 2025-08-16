Минниханов поручил обеспечить безопасность на всех мероприятиях в Казани в августе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ Рустам Минниханов поручил главам районов республики содействовать в проведении мероприятий, посвященных Дню государственного флага России, и других мероприятий, которые пройдут в Казани в августе. Он также поручил уделить особое внимание вопросам безопасности.

«На следующей неделе, 22 августа, по всей стране будет отмечаться День государственного флага России. Этот праздник символизирует единство, гордость и любовь к Родине. Поручаю главам муниципальных образований оказать необходимое содействие в проведении всех запланированных мероприятий», – цитирует Минниханова пресс-служба Раиса РТ.

Он также напомнил, что 18 и 19 августа в Казани пройдут форумы «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» и «Ребус». По словам Минниханова, в эти дни в столицу РТ приедет много участников из федеральных органов власти, из российских регионов, китайских гостей. Всего в рамках форума пройдет более 100 мероприятий, в том числе 70 деловых сессий.

Еще в Казани 20-21 августа пройдет Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». На этом мероприятии, организуемым Минстроем РФ, пройдут дискуссии, выставки, на которых обсудят развитие малых городов и исторических поселений России, обменяются лучшими практиками, добавил Минниханов.

Помимо этого, в эти дни пройдет второй Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда».

Еще Казань 21-26 августа станет местом проведения международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

«Конкурс проходит с 2022 года и является крупнейшим событием культурной жизни России и других стран. За годы существования конкурс стал одной из узнаваемых площадок современного музыкального пространства. Подготовка и проведение такого мероприятия – это огромная работа», – подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что в подготовке задействованы все службы Казани, объекты гостеприимства, городская инфраструктура. Большая ответственность ложится на руководство нашей столицы, отметил Минниханов.