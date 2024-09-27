Минниханов поручил обеспечить активное участие Татарстана в новых Нацпроектах

Властям всех уровней необходимо обеспечить самое активное участие Татарстана в новых 19 Национальных проектах, объявленных Президентом России Владимиром Путиным. С таким поручением в своем обращении к Госсовету республики выступил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Президентом страны принят Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года. Сформированы новые национальные проекты, которые затрагивают все ключевые направления, в том числе повышение эффективности экономики и обеспечение её кадрами, цифровая трансформация и достижение технологического лидерства, создание комфортной, безопасной инфраструктуры для жизни и эффективной транспортной системы, забота об окружающей среде и экологии, повышение благополучия и укрепление здоровья людей, реализация молодежной политики, а также поддержка семьи, охрана материнства и детства. Задача органов власти всех уровней – обеспечить активное участие республики в национальных проектах и их неукоснительное исполнение», - отметил Минниханов.

Он поблагодарил татарстанцев за активную гражданскую позицию, активное участие в выборах Президента России в марте этого года и поддержку курса Владимира Путина на укрепление суверенитета и развитие страны.