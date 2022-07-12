Минниханов поручил назначить альметьевского ученика советником главы района по экологии

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил назначить ученика 11-го класса советником главы Альметьевского района РТ по экологии. Об этом Тимур Нагуманов поделился со своими подписчиками в Telegram-канале.

«У нас проходит Нефтяной саммит. Рядом со мной сидит одиннадцатиклассник Альберт, который в этом году перейдет во второй лицей», — представил юного коллегу глава города и района.

Во время саммита, в котором принял участие руководитель республики, школьник сумел проявить себя.

«Он очень активно сегодня задавал нам вопросы на встрече с Рустамом Нургалиевичем. Адресовал мне непосредственно вопрос, после чего Рустам Нургалиевич поручил, чтобы Альберт стал теперь моим советником на внештатной основе по вопросам экологии», — сказал Нагуманов.

По словам ученика, ему теперь придется отпрашиваться с уроков не только на работу, но и чтобы делиться полезными рекомендациями и советами с главой района. «Договорились с ним, что он предложит идеи по популяризации экологии в школах, городе. Обязательно с ним будем работать», — отметил Нагуманов, пожав руку юному экологу.