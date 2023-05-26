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Минниханов поручил начать подготовку профессиональных менеджеров по работе с инвесторами
В Татарстане открыто порядка 100 промпарков, две особые экономические зоны. В республике работают почти 1,5 тыс. резидентов, которыми созданы свыше 57 тыс. рабочих мест. И тем не менее промпарки пока загружены только на 56%, что крайне недостаточно. Такую проблему озвучил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с бизнес-сообществом по случаю Дня российского предпринимательства.
«Мы вложили в инфраструктуру большие деньги, но… Нужны профессиональные управленцы. Работа с инвесторами непростая, нам нужно их учить, готовить, другого пути нет. Промпарки – это хорошая инициатива, но они должны быть загружены. Это наш огромный резерв в развитии малого и среднего предпринимательства», – подчеркнул Минниханов.
Руководитель республики отметил, что в Татарстане много делается для развития предпринимательской среды, ведется работа по снижению административного давления на бизнес. Например, число внеплановых проверок предприниматели с 2020 года сократилось в семь раз.
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