Минниханов поручил начать обучение в школах и вузах специалистов по цифровизации

Выстроить в Татарстане систему подготовки специалистов для цифровизации поручил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на коллегии Минцифры РТ.

«Система Wi-Fi и видеонаблюдения в школах будет реализована, но самое главное – это повышение квалификации по цифровым компетенциям. Мы ежемесячно с февраля будем проводить уроки цифровизации – это должна быть серьезная квалифицированная работа», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана также поручил продумать схему, по которой школьники, показавшие наибольшие успехи по цифровым компетенциям, могли бы ежегодно выезжать в летние лагеря для отдыха и углубления знаний.

«У нас появляется молодежный центр в Крыму, я думаю, мы бы могли одну смену сделать цифровой», – предложил руководитель республики.

Рустам Минниханов напомнил, что в школах Татарстана созданы условия для обучения школьников основам цифровизации, закупается современное оборудование и персональные ноутбуки.

«Серьезная работа идет по обновлению ноутбуков учителям. В текущем году задача 24 тыс. ноутбуков предоставить для наших учителей. Эта программа будет очень нужной и весомой», – обратил внимание Президент РТ.

Подготовку специалистов по цифровизации Рустам Минниханов поручил начать и в вузах республики.

«Нужно обратить внимание на цифровые кафедры в вузах. Важно не просто открыть, но и оснастить их, дать профессиональных преподавателей. Каждый вуз по линии здравоохранения, образования, культуры – везде без специалистов по цифровизации работа у нас не получится. Эту тему нужно рассмотреть пошире», – подчеркнул Минниханов.