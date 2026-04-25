Минниханов поручил на высшем уровне провести День родного языка и 140-летие Тукая

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил на высшем уровне провести мероприятия по случаю Дня родного языка и 140-летия великого татарского поэта Габдуллы Тукая, которые будут отмечаться завтра, 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Даю поручение во всех городах и районах республики провести мероприятия на высшем уровне», – подчеркнул Рустам Минниханов. До этого он напомнил, что сегодня День родного языка и юбилей классика будут отмечать в Кырлае, на родине поэта, а завтра – в Казани.

Кроме того, Раис РТ обратил внимание на приближающийся День весны и труда. «Мы уже вплотную подошли к майским праздникам. На следующей неделе 1 Мая, отмечаем Праздник весны и труда. И, конечно же, с учетом того, что [этот год объявлен] Годом воинской и трудовой доблести, прежде всего хочу адресовать слова признательности нашим ветеранам, которые заложили крепкий фундамент для развития республики», – сказал он.

«Традиции надо сохранять, основа жизни – это труд, поэтому этот праздник проводим», – добавил Рустам Минниханов.