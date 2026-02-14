news_header_top
Культура 14 февраля 2026 11:18

Минниханов поручил на высоком уровне провести мероприятия по случаю 120-летия Джалиля

Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил на высоком уровне провести мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения великого татарского поэта и Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Подвиг Джалиля и его соратников – яркий пример истинного патриотизма и беззаветной любви к Родине», – подчеркнул в связи с этим Рустам Минниханов.

Раис РТ напомнил, что завтра, 15 февраля, состоятся торжественные мероприятия по случаю юбилея выдающегося сына татарского народа.

«Министерству культуры [Татарстана], главам муниципальных образований необходимо организовать соответствующие мероприятия на высоком уровне и продолжить их в течение всего года», – заметил Минниханов.

«[Эти мероприятия следует проводить] в образовательных организациях, учреждениях культуры, молодежной политики, активно вовлекать в них детей и молодежь», – уточнил он.

#Муса Джалиль #Рустам Минниханов
