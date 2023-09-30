Минниханов поручил на высоком уровне провести Декаду пожилых и День учителя

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Мероприятия по случаю Дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, и Всемирного дня учителя, который приходится на 5 октября, необходимо провести на высоком организационном уровне. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис РТ напомнил, люди старшего поколения заложили фундамент республики и страны в целом, создав потенциал для развития на многие годы вперед. По его мнению, сейчас они вносят большой вклад в воспитание молодых людей.

В связи с этим Рустам Минниханов назвал заботу о пожилых одной из приоритетных задач. «Этот день дает нам возможность еще раз выразить слова признательности старшему поколению, нашим учителям и наставникам», — подчеркнул он.

Руководитель республики поручил в рамках Декады пожилых людей, которая продлится с 1 по 10 октября, организовать чествование ветеранов в трудовых коллективах, провести для них культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, концерты, мастер-классы, эстафеты и экскурсии. По его словам, потребуется обеспечить и участие в событиях представителей «республиканского актива».

«Не забывайте и о тех ветеранах, чьи организации были ликвидированы. По их месту жительства у нас должна быть вся информация», — добавил Минниханов.

В связи же с приближающимся Днем учителя Раис РТ отметил, что указом Президента РФ Владимира Путина 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. «Учитель — одна из ключевых профессий. От того, что мы вложим в подрастающее поколение, зависит, как будет развиваться наша страна, республика и мир в целом», — убежден он.

В общей сложности в Татарстане насчитывается около 36,6 тыс. работников системы образования, в том числе более 32 тыс. учителей. «Минобрнауки и главам муниципальных образований необходимо организовать чествование учителей по случаю их профессионального праздника», — заметил Рустам Минниханов.

Президент России Владимир Путин ранее также обращал внимание на то, что «забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов». «Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий <…>», — подчеркивал он.