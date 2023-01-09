Минниханов поручил Минсельхозу усилить внимание к поддержке ЛПХ и подготовке кадров

В сфере сельского хозяйства необходимо уделять особое внимание подготовке кадров, поддержке личных подсобных хозяйств и заготовке минеральных удобрений. Кроме того, в новом году важно продолжить проведение сельхозярмарок для населения. Такие поручения на совещании в Доме Правительства РТ дал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

С докладом об итогах работы сельхозотрасли в 2022 году выступил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров. Так, по его словам, в целом итоги работы позитивные: объем валовой продукции здесь составит 307,9 млрд рублей, впервые преодолев отметку в 300 млрд. Сопоставимый рост при этом достигнет 18% при плановом значении 1,9%.

«Выручка по сельхозорганизациям и крестьянско-фермерским хозяйствам составит 172,8 млрд рублей, это на 29 млрд рублей больше к прошлому году», — добавил он.

Министр также поделился итогами работы по закупке техники, субсидированию затрат на реализованное зерно и в целом на развитие АПК, а также подробнее рассказал об урожае, собранном в 2022 году.

Помимо этого Зяббаров подвел итоги прошедших сельхозярмарок. За год было проведено 22 таких мероприятия, за которые было реализовано продукции на 2,1 млрд рублей.