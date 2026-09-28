Минниханов поручил Минсельхозу достичь целей регпроекта по коневодству
В Татарстане реализуют проект по развитию коневодства – к 2032 году планируется повысить поголовье лошадей в 1,5 раза. Об заявил Раис РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету республики.
«Главная задача – сохранение и развитие традиций коневодства, его популяризация, особенно среди подрастающего поколения», – сказал он.
Минниханов также поручил Минсельхозу республики и главам районов обеспечить реализацию мероприятий проекта и достижения целевых показателей.