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Общество 28 сентября 2026 10:55

Минниханов поручил Минсельхозу достичь целей регпроекта по коневодству

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В Татарстане реализуют проект по развитию коневодства – к 2032 году планируется повысить поголовье лошадей в 1,5 раза. Об заявил Раис РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету республики.

«Главная задача – сохранение и развитие традиций коневодства, его популяризация, особенно среди подрастающего поколения», – сказал он.

Минниханов также поручил Минсельхозу республики и главам районов обеспечить реализацию мероприятий проекта и достижения целевых показателей.

#ПосланиеМинниханова2026
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