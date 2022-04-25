Минниханов поручил министрам и главам проработать план по поддержке предприятий

Все министерства и ведомства республики должны составить планы по поддержке системообразующих предприятий, чтобы не допустить падения прибыли и сокращения рабочих мест. Такую задачу поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ.

«Нужны реальные меры поддержки производителей. Отраслевым министерствам необходимо еженедельно проводить балансовые комиссии с курируемыми предприятиями, которые испытывают сложности и снижают платежи в бюджет. Рассматривать проблемы, помогать производителям выстраивать кооперационные связи и использовать меры поддержки», - сказал Минниханов.

По его словам, за первый квартал объем поступлений в консолидированный бюджет республики составил 93,2 млрд рублей. Динамика поступлений пока позитивная, но прогнозируется некоторое ухудшение.

«Наши предприятия испытывают беспрецедентное давление. В условиях санкций требуется перестройка логистических цепочек поставок продукции и комплектующих. Нужна организация импортозамещающих производств. Это тема не одного дня, это очень серьезно затратная задача», – обратил внимание Минниханов.

Он напомнил, что в федеральный перечень включены 59 системообразующих предприятий Татарстана, которые формируют более трети валового регионального продукта всей экономики республики.

«Эти предприятия очень важны, здесь трудятся порядка 140 тыс. человек. Наша задача обеспечить их бесперебойную работу», – подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики поручил отраслевым министерствам и главам муниципалитетов проработать с каждым предприятием план действий в зависимости от возможных рисков. А также задействовать федеральные и республиканские меры поддержки.