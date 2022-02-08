Минниханов поручил министрам и главам более тщательно принимать объекты после капремонта

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Объекты жилой и социальной инфраструктуры, отремонтированные в рамках государственных программ, должны более тщательно проверяться на предмет качества работ. Такую задачу поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минстроя РТ.

«Не всегда работы выполняются качественно. У нас некоторые объекты, особенно после капремонта, имеют проблемы. Более серьезно нужно принимать объекты. Я обращаюсь и к муниципалитетам, и к министерствам: если объект не готов, вы имеете полное право отказываться», — подчеркнул Минниханов.

Отдельно Президент РТ остановился на качестве капремонта жилья. «Важно следить за качеством капремонта многоквартирных домов. Если подрядные организации имеют сбои в работе, их не следует допускать», - поручил он.

Рустам Минниханов обратил внимание, что качество работ во многом связано с низким уровнем квалификации специалистов: мастеров, прорабов, сметчиков. По словам Рустама Минниханова, эти вопросы нужно решать путем не только обучения, но и повышения зарплат в отрасли, чтобы условия труда привлекали молодых специалистов.

Президент Татарстана также поручил руководителям более расчетливо подходить к техническим заданиям.

«Вопрос по техзаданию — это вопрос к нашим министерствам. Объекты социально культурного назначения: школы, детсады, сельские клубы… Нужно подходить расчетливо. Мы должны максимально использовать проекты повторного применения», — обратился к участникам заседания Рустам Минниханов.