news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 28 сентября 2026 10:20

Минниханов поручил мэрии Казани создать музей СВО в парке Победы в 2027-м

Читайте нас в
Минниханов поручил мэрии Казани создать музей СВО в парке Победы в 2027-м
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету РТ поручил в следующем году создать мемориальную доску и музей СВО в парке Победы.

«В целях увековечения подвига татарстанских подразделений и демонстрации их вклада в защиту Родины поручаю Правительству Республики совместно с мэрией Казани завершить в будущем году работы по созданию мемориальной зоны и музея СВО в парке Победы», – сказал он.

Минниханов добавил, что главной опорой наших бойцов остается крепкий тыл.

«Важно, чтобы каждый из них был твердо уверен, что его семья – под надежной защитой государства. Какой бы сложной ни была ситуация, наш долг – оказать всю необходимую помощь и поддержку», – добавил лидер республики.

#ПосланиеМинниханова2026 #Рустам Минниханов #парк победы в казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных на маркетплейсах

В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных на маркетплейсах

27 сентября 2026
«Чай с хазратом»: зачем нужны суннат-намазы и когда нельзя читать намаз

«Чай с хазратом»: зачем нужны суннат-намазы и когда нельзя читать намаз

27 сентября 2026
Новости партнеров