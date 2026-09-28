Минниханов поручил мэрии Казани создать музей СВО в парке Победы в 2027-м

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Раис Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету РТ поручил в следующем году создать мемориальную доску и музей СВО в парке Победы.

«В целях увековечения подвига татарстанских подразделений и демонстрации их вклада в защиту Родины поручаю Правительству Республики совместно с мэрией Казани завершить в будущем году работы по созданию мемориальной зоны и музея СВО в парке Победы», – сказал он.

Минниханов добавил, что главной опорой наших бойцов остается крепкий тыл.

«Важно, чтобы каждый из них был твердо уверен, что его семья – под надежной защитой государства. Какой бы сложной ни была ситуация, наш долг – оказать всю необходимую помощь и поддержку», – добавил лидер республики.